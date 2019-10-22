ООС: зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню
21 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: зведення ООС
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил стрілецької зброї та гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів.
"Внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - доповіли у штабі.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
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