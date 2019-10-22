ООС: зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 07:08

21 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: зведення ООС

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів. 

"Внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - доповіли у штабі. 

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

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Теми: Донбас


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