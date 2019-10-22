ООС: зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня

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Вторник, 22 октября 2019, 07:08

 21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: возведение ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.

"В результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - доложили в штабе.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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Темы: Донбасс


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