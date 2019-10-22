ООС: зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня
21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: возведение ООС
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов.
"В результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - доложили в штабе.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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