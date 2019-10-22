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Партія Трюдо перемагає на виборах у Канаді

Вівторок, 22 жовтня 2019, 08:03

За попередніми результатами парламентських виборів у Канаді найбільшу кількість голосів отримує Ліберальна партія прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Про це свідчать дані із 292 виборчих округів, підрахунок голосів на яких вже завершився, повідомляє "Укрінформ".

Так, ліберали наразі отримують 133 мандатів, висуванці від найбільшої опозиційної Консервативної партії – 111, представники "Блоку Квебека", які виступають за суверенітет провінції Квебек, – 29, члени Нової демократичної партії – 16, а партії "Зелених" – 3.

Такі результати вже є дуже успішними для "Зелених" та "Блоку", які втричі збільшать свою кількість у наступному скликанні парламенту порівняно з чинним.

Загалом канадці оберуть 338 депутатів нижньої палати парламенту.

Для одноосібного формування уряду будь-якій партії необхідно отримати щонайменше 170 мандатів. Якщо жодна політична сила не зможе подолати цей бар’єр, то партіям доведеться утворювати коаліцію для ухвалення важливих рішень, у тому числі призначення прем’єр-міністра.

Територією Канади проходить п’ять часових поясів, тож до моменту закриття виборчих дільниць на заході країни, результати голосування в Атлантичних провінція вже були відомі. Однак чекати на оприлюднення офіційних результатів з усіх округів, можливо, доведеться кілька тижнів, якщо кандидати вирішать позиватися до суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канада
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