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Партия Трюдо побеждает на выборах в Канаде

Вторник, 22 октября 2019, 08:03

По предварительным результатам парламентских выборов в Канаде наибольшее количество голосов получает Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо.

Об этом свидетельствуют данные с 292 избирательных округов подсчет голосов на которых уже завершился, сообщает "Укринформ".

Так, либералы на данный момент получают 133 мандатов, выдвиженцы от крупнейшей оппозиционной Консервативной партии – 111, представители "Блока Квебека", выступающие за суверенитет провинции Квебек, – 29, члены Новой демократической партии – 16, а партии "Зеленых" – 3.

Такие результаты уже являются очень успешными для "Зеленых" и "Блока", которые втрое увеличат свое количество в следующем созыве парламента по сравнению с действующим.

Всего канадцы выберут 338 депутатов нижней палаты парламента.

Для единоличного формирования правительства любой партии необходимо получить не менее 170 мандатов. Если ни одна политическая сила не сможет преодолеть этот барьер, то партиям придется создавать коалицию для принятия важных решений, в том числе назначения премьер-министра.

По территории Канады проходит пять часовых поясов, поэтому к моменту закрытия избирательных участков на западе страны, результаты голосования в Атлантических провинциях уже были известны. Однако, ждать обнародования официальных результатов из всех округов, возможно, придется несколько недель, если кандидаты решат судиться.

Темы: Канада
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