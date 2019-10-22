Українець претендує на звання найкращого у світі молодого футболіста

Українського воротаря Андрія Луніна включено до списку номінантів на молодіжний Золотий М'яч (премію імені Раймона Копа) за версією видання France Football.

Джерело: L'Équipe, Liga.net

Деталі: У топ-10 молодих футболістів світу також увійшли: Жоау Феліш ("Атлетіко"), Джейдон Санчо ("Боруссія"), Мойзе Кін ("Евертон"), Кан Ін-Лі ("Валенсія"), Матейс де Лігт ("Ювентус"), Маттео Гюендузі ("Арсенал"), Кай Хавертц ("Байєр"), Вінісіус Жуніор ("Реал"), Самуель Чуквуезе ("Вільярреал").

Ім'я найкращого з них стане відоме 2 грудня.

Андрій Лунін

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