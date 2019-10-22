Українець претендує на звання найкращого у світі молодого футболіста
Вівторок, 22 жовтня 2019, 08:27
Українського воротаря Андрія Луніна включено до списку номінантів на молодіжний Золотий М'яч (премію імені Раймона Копа) за версією видання France Football.
Деталі: У топ-10 молодих футболістів світу також увійшли: Жоау Феліш ("Атлетіко"), Джейдон Санчо ("Боруссія"), Мойзе Кін ("Евертон"), Кан Ін-Лі ("Валенсія"), Матейс де Лігт ("Ювентус"), Маттео Гюендузі ("Арсенал"), Кай Хавертц ("Байєр"), Вінісіус Жуніор ("Реал"), Самуель Чуквуезе ("Вільярреал").
Ім'я найкращого з них стане відоме 2 грудня.
Передісторія:
- Андрій Лунін цього року разом зі збірною України виграв юнацький чемпіонат світу з футболу – і його визнали найкращим голкіпером турніру.
- 20-річний футболіст належить мадридському "Реалу", однак зараз на правах оренди виступає за іспанський "Вальядолід".