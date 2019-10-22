Украинец претендует на звание лучшего в мире молодого футболиста

Украинский вратарь Андрей Лунин включен в список номинантов на молодежный Золотой Мяч (премию имени Раймона Копа) по версии издания France Football.

Источник: L'Équipe, Liga.net

Детали: В топ-10 молодых футболистов мира также вошли: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Джейдон Санчо ("Боруссия"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Кан Ин-Ли ("Валенсия"), Матейс де Лигт ("Ювентус"), Маттео Гюэндузи ("Арсенал"), Кай Хавертц ("Байер"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Самуэль Чуквуезе ("Вильярреал").

Имя лучшего из них станет известно 2 декабря.

Андрей Лунин

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