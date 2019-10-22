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Зеленські побували на церемонії інтронізації імператора Японії

Вівторок, 22 жовтня 2019, 08:58
Зеленські побували на церемонії інтронізації імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Японії взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Для мене велика честь взяти участь в інтронізації імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини".

Деталі: Україна є однією з майже 200 країн, представники яких прибули у Токіо для участі в церемонії.

Останнє сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на інтронізацію.

Церемонія інтронізації тривала понад півгодини.

Програмою робочого візиту президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯпоніяЗлочевський
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