Зеленські побували на церемонії інтронізації імператора Японії
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Японії взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто.
Джерело: пресслужба президента
Пряма мова Зеленського: "Для мене велика честь взяти участь в інтронізації імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини".
Деталі: Україна є однією з майже 200 країн, представники яких прибули у Токіо для участі в церемонії.
Останнє сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на інтронізацію.
Церемонія інтронізації тривала понад півгодини.
#UPDATE Japan's Emperor Naruhito has formally proclaimed his enthronement in front of royals and leaders from around the world, completing his ascension to the Chrysanthemum Throne.— AFP news agency (@AFP) October 22, 2019
Naruhito announced: "I hereby declare my enthronement at home and abroad" pic.twitter.com/XH7C9ww5rg
Програмою робочого візиту президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.
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