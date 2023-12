Зеленські побували на церемонії інтронізації імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Японії взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Для мене велика честь взяти участь в інтронізації імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини".

Деталі: Україна є однією з майже 200 країн, представники яких прибули у Токіо для участі в церемонії.

Останнє сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на інтронізацію.

Церемонія інтронізації тривала понад півгодини.

#UPDATE Japan's Emperor Naruhito has formally proclaimed his enthronement in front of royals and leaders from around the world, completing his ascension to the Chrysanthemum Throne.



Naruhito announced: "I hereby declare my enthronement at home and abroad" pic.twitter.com/XH7C9ww5rg