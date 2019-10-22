Зеленские побывали на церемонии интронизации императора Японии

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Вторник, 22 октября 2019, 08:58

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Японии приняли участие в интронизации императора Нарухито.

Источник: пресс служба президента

Прямая речь Зеленского: "Для меня большая честь участвовать в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям, и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека".

Детали: Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии.

Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, а Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

Церемония интронизации длилась более получаса.

Программой рабочего визита президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

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Темы: Япония Злочевский


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