Зеленские побывали на церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Японии приняли участие в интронизации императора Нарухито.

Источник: пресс служба президента

Прямая речь Зеленского: "Для меня большая честь участвовать в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям, и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека".

Детали: Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии.

Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, а Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию.

Церемония интронизации длилась более получаса.

#UPDATE Japan's Emperor Naruhito has formally proclaimed his enthronement in front of royals and leaders from around the world, completing his ascension to the Chrysanthemum Throne.



Naruhito announced: "I hereby declare my enthronement at home and abroad" pic.twitter.com/XH7C9ww5rg