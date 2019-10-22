Росія відправить військових з окупованого Криму на навчання до Єгипту

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 09:40

Росія і Єгипет вперше проведуть спільні навчання з протиповітряної оборони, до маневрів залучать військових з окупованого Криму.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "За інформацією прес-служби російського міністерства оборони, навчання "Стріла Дружби-2019" пройдуть на території Єгипту з 26 жовтня по 7 листопада".

Деталі: На навчання відправлять військових з’єднань і військових частин, дислокованих у Волгоградській області, Краснодарському краї, Криму і Північній Осетії.

Навчання проходитимуть у три етапи. У них застосовуватимуть комплекси ближньої і середньої дальності. А наприкінці відбудеться "практичне виконання відбиття удару повітряного противника підрозділами ППО"

Відзначається, що з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан.

Україна вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму.  

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Теми: Росія Крим Єгипет армія


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