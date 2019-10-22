Россия отправит военных из оккупированного Крыма на учения в Египет

Россия и Египет впервые проведут совместные учения по противовоздушной обороне, к маневрам привлекут военных из оккупированного Крыма.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "По информации пресс-службы российского министерства обороны, учения "Стрела Дружбы-2019" пройдут на территории Египта с 26 октября по 7 ноября".

Детали: На учения отправят военных соединений и воинских частей, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Крыму и Северной Осетии.

Учения будут проходить в три этапа. У них будут применять комплексы ближней и средней дальности. В конце учений состоится "практическое выполнение отражение удара воздушного противника подразделениями ПВО".

Отмечается, что с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тысячи крымчан.

Украина требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыма.