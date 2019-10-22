Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ просить ЄС про нову стратегію відносин для України, Молдови та Грузії

Вівторок, 22 жовтня 2019, 10:37

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликав ЄС ухвалити рішення про окремий формат відносин з асоційованими державами у рамках Східного партнерства.

Про це він заявив на зустрічі в рамках структурованих консультацій щодо Східного партнерства, організованих Євросоюзом у Києві.

Дмитро Кулеба наголосив, що Східне партнерство (СхП), на думку України, потребує реформи, а також нагадав, що фінальна мета зближення України та ЄС не досягнута.

"Треба визначити, якою є амбіція партнерства. Україна не сприйме СхП просто як структурування наших відносин з ЄС. Для нас це – інструмент (для подальшого зближення)", - вважає він.

На думку віцепрем’єра, у рамках СхП має бути виділений окремий формат відносин із Україною, Молдовою та Грузією - державами, які підписали Угоди про асоціацію з ЄС та мають амбіції подальшого зближення із Євросоюзом.

"Ми хочемо диференціювати ці групи у СхП. Це не для того, щоби "розбити" партнерство. Це означає – сприймати реальність такою, якою як вона є. Ми будемо вдячні ЄС за визнання того, що ці три держави відрізняються, зберігаючи водночас відносини з трьома іншими (Вірменією , Азербайджаном, Білоруссю)", - заявив він.

"Нам потрібна нова стратегія ЄС для асоційованих партнерів, що доповнить СхП і зробить його більш сфокусованим на інтеграційних цілях для трьох країн", - додав Кулеба.

Серед очікувань України від нового формату віцепрем'єр назвав "амбіційніші задачі у лібералізації торгівлі", включаючи так званий "промисловий безвіз", тобто угоди ACAA.

Читайте також: "10-річчя Східного партнерства: три поразки ЄС та шанс на оновлення".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСМолдоваГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: