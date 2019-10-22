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Киев просит ЕС о новой стратегии отношений Украины, Молдовы и Грузии

Вторник, 22 октября 2019, 10:37

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять решение об отдельном формате отношений с ассоциированными государствами в рамках Восточного партнерства.

Об этом он заявил на встрече в рамках структурированных консультаций по Восточному партнерству, организованных Евросоюзом в Киеве.

Дмитрий Кулеба отметил, что Восточное партнерство (ВП), по мнению Украины, нуждается в реформе, а также напомнил, что финальная цель сближения Украины и ЕС не достигнута.

"Надо определить, какова амбиция партнерства. Украина не воспримет ВП просто как структурирование наших отношений с ЕС. Для нас это - инструмент (для дальнейшего сближения)", - считает он.

По мнению вице-премьера, в рамках ВП должен быть выделен отдельный формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией - государствами, подписавшими Соглашения об ассоциации с ЕС и имеющими амбиции дальнейшего сближения с Евросоюзом.

"Мы хотим дифференцировать эти группы в ВП. Это не для того, чтобы "разбить" партнерство. Это значит - воспринимать реальность такой, как она есть. Мы будем благодарны ЕС за признание того, что эти три государства отличаются, сохраняя при этом отношения с тремя другими (Арменией, Азербайджаном, Беларусью)", - заявил он.

"Нам нужна новая стратегия ЕС для ассоциированных партнеров, которая дополнит ВП и сделает его более сфокусированным на интеграционных целях для трех стран", - добавил Кулеба.

Среди ожиданий Украины от нового формата вице-премьер назвал "амбициозные задачи в либерализации торговли", включая так называемый "промышленный безвиз", то есть соглашение ACAA.

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Европейская правда

Темы: ЕСМолдоваГрузия
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