У Києві через сильний туман затримуються авіарейси

22 жовтня у Міжнародному аеропорту "Київ" імені Сікорського у зв'язку із сильним туманом затримуються деякі рейси, а деякі перенесені до аеропорту "Бориспіль".

Джерело: прес-служба летовища у Facebook

Дослівно: "Сильний туман впливає на роботу аеропорту. Видимість станом на 9:00 становить 250 м, вертикальна видимість – 30 м".

Деталі: Зокрема, було скасовано нічний рейс до Варшави (LOT) – літак повернувся до аеропорту вильоту у Варшаві через несприятливі погодні умови.

Два рейси з Риму (Alitalia) та Кельну (WizzAir) перенаправили до запасного аеродрому в Борисполі. Пасажирів, котрі мали летіти зворотними рейсами до Риму та до Берліну, перевезли автобусами в аеропорт Бориспіль.

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich спостерігається затримка від однієї години до декількох, в зв’язку з поганою видимістю як в київському аеропорту, так і в місцевих аеропортах.

Затримується прибуття літаків з Берліна та Гамбурга (WizzAir) у зв'язку з пізнім вильотом.

В аеропорту відзначили, що у випадку тривалих затримок рейсів пасажирам нададуть напої та харчування.