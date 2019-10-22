В Киеве из-за сильного тумана задерживаются авиарейсы

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Вторник, 22 октября 2019, 11:05

22 октября в Международном аэропорту "Киев" имени Сикорского в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы, а некоторые перенесены в аэропорт "Борисполь".

Источник: пресс-служба аэропорта в Facebook

Дословно: "Сильный туман влияет на работу аэропорта. Видимость состоянию на 9:00 составляет 250 м, вертикальная видимость – 30 м". 

 

Детали: В частности, был отменен ночной рейс в Варшаву (LOT) – самолет вернулся в аэропорт вылета в Варшаве из-за неблагоприятных погодных условий.

Два рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) перенаправили к запасному аэродрому в Борисполе. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, перевезли автобусами в аэропорт Борисполь.

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью, как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах.

Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В аэропорту отметили, что в случае длительных задержек рейсов пассажирам предоставят напитки и питание.

Украинская правда

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Темы: авиа Киев погода


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