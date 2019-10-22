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Синоптик розповіла, коли чекати холоду і снігу

Вівторок, 22 жовтня 2019, 11:45

У найближчі дні в Україні буде тепло і туманно, а в кінці місяця очікується похолодання і навіть мокрий сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "23 жовтня Україна також потрапляє у зону діяльності антициклону Majla2, і тому в більшості областей все, як завжди, – без опадів, тумани. Температура повітря становитиме +16+21 градус".

Деталі: У Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні, температура повітря +17+19 градусів.

 

Така ж погода очікується і 24-26 жовтня. Вночі +6+9, вдень від +16+18 на заході, півночі і сході до +21+23 на півдні країни, без опадів. 

 

А от з 28 жовтня, за прогнозом Діденко, прийде відчутне похолодання, а 30-31 жовтня навіть мокрий сніг.

Українська правда

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Теми: погода
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