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Синоптик рассказала, когда ждать холод и снег

Вторник, 22 октября 2019, 11:45

В ближайшие дни в Украине будет тепло и туманно, а в конце месяца ожидается похолодание и даже мокрый снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "23 октября Украина также попадает в зону деятельности антициклона Majla2, и поэтому в большинстве областей все, как всегда, – без осадков, туманы. Температура воздуха +16+21 градус".

Детали: В Киеве среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха +17+19 градусов. 

 

Такая же погода ожидается и 24-26 октября. Ночью +6+9, днем от +16+18 на западе, севере и востоке до +21+23 на юге страны, без осадков. 

 

А вот с 28 октября, по прогнозу Диденко, придет ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже мокрый снег.

Украинская правда
Темы: погода
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