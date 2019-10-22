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МВС змінило правила отримання водійських прав: основні новели

Вівторок, 22 жовтня 2019, 12:10
МВС змінило правила отримання водійських прав: основні новели

В Україні змінились процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.

Джерело: головний сервісний центр МВС

Деталі: В міністерстві роз’яснюють, що з 19 жовтня набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів. Зміни стосуються, передусім, майбутніх водіїв та автошкіл.

Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія.

Основні нововведення, що стосуються процедури підготовки водіїв:

  • допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;
  • практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит;
  • термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років;
  • під час складання іспитів можлива фото- та відеофіксація;
  • свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, натомість воно в електронному вигляді вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС із закладами з підготовки водіїв запроваджено електронний обмін інформацією: викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про деталі проведення теоретичних та практичних занять.

Процедура отримання посвідчення водія також зазнає змін, основні з яких наступні:

  • отримати або обміняти посвідчення водія тепер неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;
  • в особливих відмітках посвідчення водія зазначатиметься група крові власника посвідчення.

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Ця функція перейшла від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС.

Українська правда

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Теми: автоМВС
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