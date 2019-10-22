МВД изменило правила получения водительских прав: основные новеллы

В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Источник: главный сервисный центр МВД

Детали: В министерстве разъясняют, что с 19 октября вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров. Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол.

Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей; практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет ;

; во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация;

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, оно в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.

Кроме этого, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учреждениями по подготовке водителей введен электронный обмен информацией: преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о деталях проведения теоретических и практических занятий.

Процедура получения водительского удостоверения также претерпевает изменения, основные из которых таковы:

получить или обменять водительское удостоверение теперь невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;

в документе, удостоверяющем личность; в особых отметках водительского удостоверения указываться группа крови владельца удостоверения.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Эта функция перешла от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам МВД.