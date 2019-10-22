Кожен десятий українець шукає новини в росЗМІ

Понад 10% жителів України використовують як джерело новин російські засоби масової інформації.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані опитування міжнародної організації Internews

Згідно з результатами опитування 13% українців продовжують використовувати російські ЗМІ для отримання новин.

При цьому 80% опитаних не вдаються до інформації таких ЗМІ.

30% опитаних, відповідаючи на запитання, чи знають вони в своєму оточенні людей, які використовують росЗМІ, відповіли ствердно, ще 51% сказали, що їхнє оточення не використовує такі медіа.

Говорячи про причини використання людьми російських ЗМІ, більшість респондентів (35%) назвали можливість отримати альтернативну точку зору, 22% заявили, що росЗМІ цікаві, 21% вказав на можливість отримувати новини російською мовою, а 4% упевнені, що росЗМІ більш правдиві та незалежні.

Опитування проводила міжнародна організація Internews за підтримки проекту USAID "У-Медіа" у червні-липні 2019 року на всій території України, за винятком тимчасово непідконтрольних українському уряду території Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Було опитано 4056 респондентів віком від 18 до 65 років методом особистого інтерв'ю.