Кожен десятий українець шукає новини в росЗМІ

2547 переглядів
Вівторок, 22 жовтня 2019, 12:39

Понад 10% жителів України використовують як джерело новин російські засоби масової інформації.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані опитування міжнародної організації Internews

Згідно з результатами опитування 13% українців продовжують використовувати російські ЗМІ для отримання новин.

При цьому 80% опитаних не вдаються до інформації таких ЗМІ.

30% опитаних, відповідаючи на запитання, чи знають вони в своєму оточенні людей, які використовують росЗМІ, відповіли ствердно, ще 51% сказали, що їхнє оточення не використовує такі медіа.

Говорячи про причини використання людьми російських ЗМІ, більшість респондентів (35%) назвали можливість отримати альтернативну точку зору, 22% заявили, що росЗМІ цікаві, 21% вказав на можливість отримувати новини російською мовою, а 4% упевнені, що росЗМІ більш правдиві та незалежні.

Опитування проводила міжнародна організація Internews за підтримки проекту USAID "У-Медіа" у червні-липні 2019 року на всій території України, за винятком тимчасово непідконтрольних українському уряду території Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Було опитано 4056 респондентів віком від 18 до 65 років методом особистого інтерв'ю.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: опитування ЗМІ Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність 16 жовтня 2019, 14:49
У Держстаті розказали, як витратять 3,4 млрд грн, виділені на перепис 16 жовтня 2019, 12:57
Порахувати українців. Як проходитиме перепис населення-2020? 16 жовтня 2019, 09:00
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

дослідження

Синє світло від екранів може прискорити старіння

думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?