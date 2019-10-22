Каждый десятый украинец ищет новости в РосСМИ

219 просмотров
Вторник, 22 октября 2019, 12:39

Более 10% жителей Украины используют как источник новостей российские средства массовой информации.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные опроса международной организации Internews

Согласно результатам опроса 13% украинцев продолжают использовать российские СМИ для получения новостей.

При этом 80% опрошенных прибегают к информации таких СМИ.

30% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своем окружении людей, которые используют росЗМИ, ответили утвердительно, еще 51% сказали, что их окружение не использует такие медиа.

Говоря о причинах использования людьми российских СМИ, большинство респондентов (35%) назвали возможность получить альтернативную точку зрения, 22% заявили, что росСМИ интересные, 21% указал на возможность получать новости на русском языке, а 4% уверены, что росСМИ более правдивые и независимые .

Опрос проводила международная организация Internews при поддержке проекта USAID "У-Медиа" в июне-июле 2019 на всей территории Украины, за исключением временно неподконтрольных украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Было опрошено 4056 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет методом личного интервью.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: опрос СМИ Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуальность 16 октября 2019, 14:49
В Госстате рассказали, как потратят 3,4 млрд грн, выделенные на перепись 16 октября 2019, 12:57
Посчитать украинцев. Как будет проходить перепись населения-2020? 16 октября 2019, 09:00
Все новости
Главные новости
МВД изменило правила получения водительских прав: основные новеллы
Администрацию президента Порошенко подозревают в злоупотреблении властью 
Я сомневаюсь в окружении Зеленского, Богдан очень опасен – евродепутат
Украинец претендует на звание лучшего в мире молодого футболиста
Все новости
Опыт

Как Надежда не искала, но нашла Бога в помощи людям

исследование

Синий свет от экранов может ускорить старение

экология

Бананы могут стать дефицитом. Когда и почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів