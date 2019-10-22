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Каждый десятый украинец ищет новости в росСМИ

Вторник, 22 октября 2019, 12:39

Более 10% жителей Украины используют как источник новостей российские средства массовой информации.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные опроса международной организации Internews

Согласно результатам опроса 13% украинцев продолжают использовать российские СМИ для получения новостей.

При этом 80% опрошенных прибегают к информации таких СМИ.

30% опрошенных, отвечая на вопрос, знают ли они в своем окружении людей, которые используют росЗМИ, ответили утвердительно, еще 51% сказали, что их окружение не использует такие медиа.

Говоря о причинах использования людьми российских СМИ, большинство респондентов (35%) назвали возможность получить альтернативную точку зрения, 22% заявили, что росСМИ интересные, 21% указал на возможность получать новости на русском языке, а 4% уверены, что росСМИ более правдивые и независимые .

Опрос проводила международная организация Internews при поддержке проекта USAID "У-Медиа" в июне-июле 2019 на всей территории Украины, за исключением временно неподконтрольных украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Было опрошено 4056 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет методом личного интервью.

Темы: опросСМИРосcия
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