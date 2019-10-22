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Фільм "Джокер" розсварив політиків у Греції

Вівторок, 22 жовтня 2019, 14:02

Грецькі політики протягом двох днів сперечаються через поліцейський рейд у кінотеатрі, під час якого з кінозалу вивели майже два десятки неповнолітніх, що переглядали психологічний трилер "Джокер".

Як пише "Європейська правда" про це йдеться у матеріалі грецької редакції видання Euractiv.

Цей інцидент викликав обурення в соціальних мережах, коли тисячі користувачів засудили рейд, назвавши його "фашистським" і притаманним авторитарній державі.

У Греції фільм можуть переглянути лише повнолітні, в той час як в інших країнах нижня вікова межа перегляду варіюється від 12 до 18 років.

Згідно з повідомленнями грецьких ЗМІ, два чиновники Міністерства культури попросили поліцію провести рейд. Міністерство офіційно заявило, що не знає про таку ініціативу.

Проблема виникла через закон 1937 року, який був оновлений у 2010 році. Закон встановлює механізм визначення рейтингу фільмів та штрафи працівникам кінотеатрів, які допускають неповнолітніх.

Основна опозиційна ліва партія "Сиріза" звинуватила уряд у поверненні країни до "темних віків". Уряд зі свого боку заявив, що "Сиріза" була при владі майже п'ять років і могла змінити закон.

Прагнучи пом'якшити напруженість, міністр з питань цивільного захисту Міхаліс Хрисохоїдіс заявив, що перегляне фільм разом зі своїм 15-річним сином.

Міністр культури Греції Ліна Мендон дала пресконференцію, на якій розкритикувала "надмірно старанних" чиновників, що викликали поліцію.

Пізніше з'ясувалося, що міністерство дійсно випустило попередження 20 днів тому, у якому кінотеатрам дали вказівку не пропускати на сеанс неповнолітніх.

Опозиція заявляє, що це не поодинокий інцидент, і що уряд в цілому штовхає країну в ультраконсервативному напрямку.

Теми: кіноЄвропаГреція
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