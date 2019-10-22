Фильм "Джокер" поссорил политиков в Греции

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Вторник, 22 октября 2019, 14:02

Греческие политики на протяжении двух дней спорят из-за полицейского рейда в кинотеатре, во время которого из кинозала вывели почти два десятка несовершеннолетних, которые смотрели психологический триллер "Джокер".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале греческой редакции издания Euractiv.

Этот инцидент вызвал возмущение в социальных сетях, когда тысячи пользователей осудили рейд, назвав его "фашистским" и свойственным авторитарному государству.

В Греции фильм могут посмотреть только совершеннолетние, в то время как в других странах нижняя возрастная граница просмотра варьируется от 12 до 18 лет.

Согласно сообщениям греческих СМИ, два чиновника Министерства культуры попросили полицию провести рейд. Министерство официально заявило, что не знает о такой инициативе.

Проблема возникла из-за закона 1937 года, который был обновлен в 2010 году. Закон устанавливает механизм определения рейтинга фильмов и штрафы работникам кинотеатров, которые допускают несовершеннолетних.

Основная оппозиционная левая партия "Сириза" обвинила правительство в возвращении страны в "темных веков". Правительство со своей стороны заявил, что "Сириза" была у власти почти пять лет и могла изменить закон.

Стремясь смягчить напряженность, министр по вопросам гражданской защиты Михалис Хрисохоидис заявил, что пересмотрит фильм вместе со своим 15-летним сыном.

Министр культуры Греции Лина Мендон дала пресс-конференцию, на которой раскритиковала "чрезмерно усердных" чиновников, вызвали полицию.

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Темы: кино Европа Греция


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