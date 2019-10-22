Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки за нанесення масштабної шкоди обороноздатності України.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності нашої держави".

Деталі: СБУ не називає прізвища чиновника, але посаду заступника міністра економіки в уряді Гройсмана, який власне і координував діяльність з реалізації державного оборонного замовлення, обіймав Юрій Бровченко.

Чиновника затримали 22 жовтня у Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Встановлено, що високопосадовець Міністерства економічного розвитку і торгівлі, чиновники ДП "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь закордонної компанії.

Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 мільйона.

Внаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі більше ніж 8,2 мільйона доларів перевели на рахунки фіктивних офшорних підприємств, а потім привласнили учасники схеми.

Замовлене обладнання іноземна компанія в Україну не постачала.

Експосадовцю оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Раніше голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський писав, що СБУ розслідує можливу роботу ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка на спецслужби РФ в контексті зриву виробництва 152 мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт".

Що було раніше: 17 жовтня у Києві співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Громадянину України оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), іноземцю за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 111 (співучасть у державній зраді) за підбурювання посадовців до вчинення протиправних дій.

Держчиновнику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 2 місяці із правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу іноземцю.

За місцями проживання та роботи фігурантів провели обшуки, вилучили документи та інші носії інформації, що свідчать про їх причетність до незаконної діяльності.

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