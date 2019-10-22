Суд після 16-місячної перерви взявся за справу Штепи

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок після більш ніж 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.

Джерело: коментар адвоката Штепи Олександра Шадріна агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні обговорювалося питання призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акта прокурору, а також можливість розгляду справи судом присяжних. Потім судді віддалилися в нарадчу кімнату для винесення рішення".

Деталі: За словами адвоката, ні звинувачення, ні захист не заперечували проти призначення справи до розгляду по суті. Шадрін також повідомив, що позиція його підзахисної щодо суду присяжних не змінилася – Штепа як і раніше хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів.

Оголошення рішення планується в середу о 11:30.

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