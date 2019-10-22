Суд після 16-місячної перерви взявся за справу Штепи
Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок після більш ніж 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.
Джерело: коментар адвоката Штепи Олександра Шадріна агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Сьогодні обговорювалося питання призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акта прокурору, а також можливість розгляду справи судом присяжних. Потім судді віддалилися в нарадчу кімнату для винесення рішення".
Деталі: За словами адвоката, ні звинувачення, ні захист не заперечували проти призначення справи до розгляду по суті. Шадрін також повідомив, що позиція його підзахисної щодо суду присяжних не змінилася – Штепа як і раніше хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів.
Оголошення рішення планується в середу о 11:30.
Історія питання:
- 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.
- До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.
- Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що вони спричинили загибель людей і створення терористичної групи чи організації.
- На суді Штепа стверджувала, що закликала президента РФ Путіна увійти в Слов'янськ під "під дулом автоматів" терористів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua