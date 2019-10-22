Суд після 16-місячної перерви взявся за справу Штепи

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 15:23

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок після більш ніж 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.

Джерело: коментар адвоката Штепи Олександра Шадріна агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні обговорювалося питання призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акта прокурору, а також можливість розгляду справи судом присяжних. Потім судді віддалилися в нарадчу кімнату для винесення рішення".

Деталі: За словами адвоката, ні звинувачення, ні захист не заперечували проти призначення справи до розгляду по суті. Шадрін також повідомив, що позиція його підзахисної щодо суду присяжних не змінилася – Штепа як і раніше хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів.

Оголошення рішення планується в середу о 11:30.

Історія питання:

  • 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.
  • До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.
  • Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що вони спричинили загибель людей і створення терористичної групи чи організації.
  • На суді Штепа стверджувала, що закликала президента РФ Путіна увійти в Слов'янськ під "під дулом автоматів" терористів.

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Теми: сепаратизм суд


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