Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд після 16-місячної перерви взявся за справу Штепи

Вівторок, 22 жовтня 2019, 15:23

Орджонікідзевський райсуд Харкова у вівторок після більш ніж 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання по справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.

Джерело: коментар адвоката Штепи Олександра Шадріна агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні обговорювалося питання призначення справи до судового розгляду або повернення обвинувального акта прокурору, а також можливість розгляду справи судом присяжних. Потім судді віддалилися в нарадчу кімнату для винесення рішення".

Деталі: За словами адвоката, ні звинувачення, ні захист не заперечували проти призначення справи до розгляду по суті. Шадрін також повідомив, що позиція його підзахисної щодо суду присяжних не змінилася – Штепа як і раніше хоче, щоб її справу розглядала колегія суддів.

Оголошення рішення планується в середу о 11:30.

Історія питання:

  • 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.
  • До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.
  • Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що вони спричинили загибель людей і створення терористичної групи чи організації.
  • На суді Штепа стверджувала, що закликала президента РФ Путіна увійти в Слов'янськ під "під дулом автоматів" терористів.

"Українська правда" у Threads

Теми: сепаратизмсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
сепаратизм
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Депутатка Закарпатської облради зобразила область в кольорах угорського прапора
"Громадські діячі" готували переворот у координації з рухом Медведчука і Сурковим – СБУ
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: