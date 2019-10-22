Суд по делу Штепы сдвинулся с мертвой точки – адвокат
Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.
Источник: комментарий адвоката Штепы Александра Шадрина агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрения либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения".
Детали: По cловам адвоката, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути. Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась – Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.
Оглашение решения планируется в среду в 11:30.
История вопроса:
- 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.
- До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.
- Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.
- На суде Штепа утверждала, что призывала президента РФ Путина войти в Славянск под "под дулом автомата" террористов.
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