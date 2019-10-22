Суд по делу Штепы сдвинулся с мертвой точки – адвокат

335 просмотров
Вторник, 22 октября 2019, 15:23

Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Источник: комментарий адвоката Штепы Александра Шадрина агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрения либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения".

Детали: По cловам адвоката, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути. Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась – Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.

Оглашение решения планируется в среду в 11:30.

История вопроса:

  • 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.
  • До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.
  • Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.
  • На суде Штепа утверждала, что призывала президента РФ Путина войти в Славянск под "под дулом автомата" террористов. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: сепаратизм суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Барселоне прошел митинг с призывом положить конец насилию 21 октября 2019, 05:27
Беспорядки в Барселоне: новые столкновения полиция с протестующими 18 октября 2019, 06:39
В Киеве будут судить крымского "самообороновца", который ехал за "безвизом" 9 октября 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
У Путина говорят, что подготовка к "нормандской встречи" сейчас невозможна
Зеленский требует детектор лжи для "слуг" из комитета Дубинского
Оккупанты бросили в тюрьму на 15 лет пленного журналиста Асеева
МВД изменило правила получения водительских прав: основные новеллы
Все новости
Фото

Гаджеты станут чувствительными к щекотке – для них создали кожу

истории

Зачем планировать дату рождения ребенка?

экология

Бананы могут стать дефицитом. Когда и почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів