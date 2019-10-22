Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Источник: комментарий адвоката Штепы Александра Шадрина агентству "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрения либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения".



Детали: По cловам адвоката, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути. Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась – Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.



Оглашение решения планируется в среду в 11:30.

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