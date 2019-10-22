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У "чорних" скупників у Києві вилучили більше 62 кілограмів золота

Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:30

Органи прокуратури Києва спільно з фіскалами викрили та ліквідували схему ухилення від сплати податків під час придбання брухту дорогоцінних металів, виготовлення та реалізації ювелірних виробів.

Джерело: прес-служба столичної прокуратури

Дослівно: "В результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), необліковані готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн. грн., чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність".

 
 

Деталі: В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за  ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів  (обов'язкових платежів), правоохоронці встановили групу осіб, які на території міста Києва, використовуючи підконтрольні ФОПи, організували протиправну діяльність.

Вони скуповували брухт дорогоцінного металу у населення та ломбардів, переплавляли його, нелегально виготовляли і продавали ювелірні вироби, ухиляючись від сплати податків у особливо великих розмірах.

У прокуратурі зазначають, що слідчі дії наразі тривають.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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