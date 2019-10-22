В "черных" скупщиков в Киеве изъяли более 62 килограммов золота

Органы прокуратуры Киева совместно с фискалами разоблачили и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовлении и реализации ювелирных изделий.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Дословно: "В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн. грн., черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность".

Детали: В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), правоохранители установили группу лиц, которые на территории города Киева, используя подконтрольные ФОПы, организовали противоправную деятельность.

Они скупали лом драгоценного металла у населения и ломбардов, переплавляли его, нелегально изготовляли и продавали ювелирные изделия, уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В прокуратуре отмечают, что следственные действия сейчас продолжаются.