Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "черных" скупщиков в Киеве изъяли более 62 килограммов золота

Вторник, 22 октября 2019, 16:30

Органы прокуратуры Киева совместно с фискалами разоблачили и ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовлении и реализации ювелирных изделий.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Дословно: "В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн. грн., черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность".

 
 

Детали: В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), правоохранители установили группу лиц, которые на территории города Киева, используя подконтрольные ФОПы, организовали противоправную деятельность.

Они скупали лом драгоценного металла у населения и ломбардов, переплавляли его, нелегально изготовляли и продавали ювелирные изделия, уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В прокуратуре отмечают, что следственные действия сейчас продолжаются.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Киев
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: