Депутат вистрелив собі в голову з рушниці

У селищі міського типу Шишаки Полтавської області покінчив життя самогубством депутат районної ради.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на відділ комунікацій поліції Полтавської області.

Дослівно поліція: "Ця подія сталася вчора в смт Шишаки Полтавської області. За місцем проживання покінчив життя самогубством чоловік 1964 року народження, шляхом пострілу в голову із мисливської рушниці".

Деталі: Про інцидент до поліції повідомила дружина загиблого. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115, умисне вбивство з позначкою "самогубство". В рамках кримінального провадження поліція встановлює всі обставини та причини цієї події.

За даними місцевих ЗМІ, загиблий чоловік - депутат Шишаківської районної ради від "Батьківщини" Володимир Петренко.