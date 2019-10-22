Депутат вистрелив собі в голову з рушниці

33788 переглядів
Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:57

У селищі міського типу Шишаки Полтавської області покінчив життя самогубством депутат районної ради.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на відділ комунікацій поліції Полтавської області.

Дослівно поліція: "Ця подія сталася вчора в смт Шишаки Полтавської області. За місцем проживання покінчив життя самогубством чоловік 1964 року народження, шляхом пострілу в голову із мисливської рушниці".

Деталі: Про інцидент до поліції повідомила дружина загиблого. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115, умисне вбивство з позначкою "самогубство". В рамках кримінального провадження поліція встановлює всі обставини та причини цієї події.

За даними місцевих ЗМІ, загиблий чоловік - депутат Шишаківської районної ради від "Батьківщини" Володимир Петренко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Полтава


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гелікоптер розбився на Полтавщині 21 жовтня 2019, 17:57
Президенти змінюються. Струковщина в судах forever? 16 жовтня 2019, 09:00
Суд відправив у СІЗО поліцейського, який побив студента в Полтаві 3 жовтня 2019, 15:31
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
дослідження

Лише третина українців готові відстоювати своє право на життя без цигарок

Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

сім'я

Ця фраза допоможе припинити подружню суперечку