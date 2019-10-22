Депутат выстрелил себе в голову из ружья

В поселке Шишаки Полтавской области покончил жизнь самоубийством депутат райсовета.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Полтавской области.

Дословно полиция: "Это произошло вчера в пгт Шишаки Полтавской области. По месту жительства покончил жизнь самоубийством мужчина 1964 года, путем выстрела в голову из охотничьего ружья".

Детали: Об инциденте в полицию сообщила жена погибшего. Сейчас полиция открыла уголовное производство по статье 115, умышленное убийство с пометкой "самоубийство". В рамках уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства и причины этого события.

По данным местных СМИ, погибший мужчина – депутат Шишаковского районного совета от "Батькивщины" Владимир Петренко.