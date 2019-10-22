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Відпускали в’язнів на свободу: ДБР розслідує хабарництво у СІЗО Києва

Вівторок, 22 жовтня 2019, 17:16

Слідчі ДБР розпочали  розслідування за матеріалами журналістського розслідування Слідство.Інфо "Тюрма можливостей".

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, розташованих у містах Києві та Миколаєві, розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими 16 жовтня у матеріалах журналістського розслідування Слідство.Інфо "Тюрма можливостей".

Деталі: У згаданій програмі міститься інформація щодо можливих протиправних дій правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню в’язнів за межами місць позбавлення волі.

Слідчі ДБР перевіряють ці факти, а також можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень працівників Державної кримінально-виконавчої служби, державних установ "Київський слідчий ізолятор" та "Одеський слідчий ізолятор".

Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів зловживання владою або службовим становищем і хабарництва.

Теми: ДБРЗМІв'язниця
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