Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отпускали заключенных на свободу: ГБР расследует взяточничество в СИЗО Киева

Вторник, 22 октября 2019, 17:16

Следователи ГБР начали расследование по материалам журналистского расследования Следствие.Инфо "Тюрьма возможностей".

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователями территориальных управлений Государственного бюро расследований, расположенных в городах Киеве и Николаеве, начато досудебное расследование по фактам, обнародованным 16 октября в материалах журналистского расследования Следствие.Инфо "Тюрьма возможностей".

Детали: В упомянутой программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы.

Следователи ГБР проверяют эти факты, а также возможную причастность к совершению уголовных преступлений работников Государственной уголовно-исполнительной службы, государственных учреждений "Киевский следственный изолятор" и "Одесский следственный изолятор".

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений злоупотребления властью или служебным положением и взяточничества.

Темы: ГБРСМИтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
ГБР
Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: