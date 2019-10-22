Отпускали узников на свободу: ГБР открыло дело о взяточничестве в СИЗО

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Вторник, 22 октября 2019, 17:16

Следователи ГБР начали расследование по материалам журналистского расследования Следствие.Инфо "Тюрьма возможностей".

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователями территориальных управлений Государственного бюро расследований, расположенных в городах Киеве и Николаеве, начато досудебное расследование по фактам, обнародованным 16 октября в материалах журналистского расследования Следствие.Инфо "Тюрьма возможностей".

Детали: В упомянутой программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы.

Следователи ГБР проверяют эти факты, а также возможную причастность к совершению уголовных преступлений работников Государственной уголовно-исполнительной службы, государственных учреждений "Киевский следственный изолятор" и "Одесский следственный изолятор".

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений злоупотребления властью или служебным положением и взяточничества.

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Темы: ГБР СМИ тюрьма


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