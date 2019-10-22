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Затримали чоловіка, який розносив містом людські черепи, один – підклав коханій

Вівторок, 22 жовтня 2019, 17:59

У Миколаєві поліцейські розшукали чоловіка, який розносив по місту людські черепи.

Джерело: поліція Миколаївської області

Деталі: Напередодні перехожі знайшли череп в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту.

За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Водночас, слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках – за ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство".

В ніч на 22 жовтня до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки.

27-річного чоловіка оперативники розшукали неподалік церкви по вул. Садовій. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук.

 
 

Потім він показав, де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вулиці Степовій. Там він і облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Співробітники поліції, які прибули на місце, виявили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання. 

Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Слідство триває.

Українська правда
Теми: Миколаївполіція
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