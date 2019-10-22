Затримали чоловіка, який розносив містом людські черепи, один – підклав коханій
У Миколаєві поліцейські розшукали чоловіка, який розносив по місту людські черепи.
Джерело: поліція Миколаївської області
Деталі: Напередодні перехожі знайшли череп в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту.
За попередніми висновками експерта - це людський череп і він є давнім. Його правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
Водночас, слідчі розпочали кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках – за ч. 1 ст. 115 КК "Умисне вбивство".
В ніч на 22 жовтня до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки.
27-річного чоловіка оперативники розшукали неподалік церкви по вул. Садовій. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук.
Потім він показав, де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вулиці Степовій. Там він і облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Співробітники поліції, які прибули на місце, виявили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання.
Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.
Слідство триває.
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