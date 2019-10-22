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Задержан мужчина, разносивший по городу человеческие черепа, один подбросил любимой

Вторник, 22 октября 2019, 17:59

В Николаеве полицейские разыскали человека, который разносил по городу человеческие черепа.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: Накануне прохожие нашли череп в урне для мусора возле остановки общественного транспорта.

По предварительным выводам эксперта - это давний человеческий череп. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

В то же время, следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях - по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

В ночь на 22 октября в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

27-летнего мужчину оперативники разыскали неподалеку церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, и тот, что нашли в урне, также дело его рук.

 
 

Затем он показал, где взял черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Правоохранители квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Следствие продолжается.

Украинская правда
Темы: Николаевполиция
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