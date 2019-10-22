Задержан мужчина, разносивший по городу человеческие черепа, один подбросил любимой

В Николаеве полицейские разыскали человека, который разносил по городу человеческие черепа.

Источник: полиция Николаевской области

Детали: Накануне прохожие нашли череп в урне для мусора возле остановки общественного транспорта.

По предварительным выводам эксперта - это давний человеческий череп. Его правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

В то же время, следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях - по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

В ночь на 22 октября в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера. Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

27-летнего мужчину оперативники разыскали неподалеку церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, и тот, что нашли в урне, также дело его рук.

Затем он показал, где взял черепа. Оказалось, что мужчина достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Правоохранители квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 1 ст. 297 УК "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Следствие продолжается.