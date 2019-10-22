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Ліга чемпіонів: "Шахтар" ледве не програв хорватському "Динамо"

Вівторок, 22 жовтня 2019, 22:06

У третьому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв унічию 2:2 із хорватським "Динамо" із Загреба. Поєдинок пройшов у вівторок 22 жовтня у Харкові.

"Гірники" відкрили рахунок у грі на 17-й хвилині. Після класного пасу у штрафну від Марлоса Євгеній Коноплянка з гострого кута пробив повз воротаря хорватської команди - 1:0.

Після забитого голу "Шахтар" трохи віддав ініціативу, і гості були гострішими в атаці. 

На 25-й хвилині "Динамо" зрівнює рахунок. Після прострілу в штрафну Дані Ольмо пробив у дотик повз Андрія П`ятова - 1:1.

До закінчення першого тайму команда із Загреба не дозволила донеччанам створити небезпечних моментів біля своїх воріт. Самі ж хорвати провели ще кілька швидких атак на ворота "Шахтаря".

Старт другого тайму відзначився небезпекою біля воріт "Шахтаря".

Після удару Мірослава Оршича м`яч влучає в штангу воріт. За кілька секунд П`ятов парирує удар Дані Ольмо.

На 59-й хвилині П'ятов привозить пенальті, заваливши на газон Деяна Гаврановича. З 11-ти метрів Оршич пробив сильно і без шансів для П`ятова - 1:2. 

На 66-й хвилині у "Шахтаря" перший момент біля воріт "Динамо" за останні 50 хвилин гри.

Жуніор Мораєс пробив із 10 метрів, але не влучив у ворота. Врятувала "гірників" від поразки вчасна заміна їхнього наставника Луїша Каштру та вихід на поле Додо.

На 75-й хвилині після розрізного пасу в штрафну від Алана Патріка Додо пройшов захисника, обвів воротаря і пробив сильно по центру воріт - 2:2.

Вирвати перемогу в цій грі "Шахтар" не зміг. "Динамо" добре оборонялося і небезпечно контратакувало. На 90-й хвилині після удару Дані Ольмо за "Шахтар" знову грає стійка воріт.

"Шахтар" має бути задоволений і одним пунктом. За втраченою перемогою мають сумувати саме гості, які були кращими в цій грі.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Шахтарфутбол
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