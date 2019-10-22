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Лига чемпионов: "Шахтер" едва не проиграл хорватскому "Динамо"

Вторник, 22 октября 2019, 22:06

В третьем туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с хорватским "Динамо" из Загреба. Поединок прошел во вторник 22 октября в Харькове.

"Горняки" открыли счет в игре на 17-й минуте. После классного паса в штрафную от Марлоса Евгений Коноплянка с острого угла пробил мимо вратаря хорватской команды - 1:0.

После забитого гола "Шахтер" частично отдал инициативу, и гости были острее в атаке.

На 25-й минуте "Динамо" сравнивает счет. После прострела в штрафную Дани Ольмо пробил в касание мимо Андрея Пятова - 1:1.

До конца первого тайма команда из Загреба не позволила дончанам создавать опасные моменты у своих ворот. Сами же хорваты провели еще несколько быстрых атак на ворота "Шахтера".

Старт второго тайма отличился опасностью у ворот "Шахтера".

После удара Мирослава Оршича мяч попадает в штангу ворот. Через несколько секунд Пятов парирует удар Дани Ольмо.

На 59-й минуте Пятов привозит пенальти, завалив на газон Деяна Гаврановича. С 11-ти метров Оршич пробил сильно и без шансов для Пятова - 1:2.

На 66-й минуте у "Шахтера" первый момент у ворот "Динамо" за последние 50 минут игры.

Жуниор Мораес пробил с 10 метров, но не попал в ворота. Спасла "горняков" от поражения своевременная замена их наставника Луиша Каштру и выход на поле Додо.

На 75-й минуте после разрезного паса в штрафную от Алана Патрика Додо прошел защитника, обвел вратаря и пробил сильно по центру ворот - 2:2.

Вырвать победу в этой игре "Шахтер" не смог. "Динамо" хорошо оборонялся и опасно контратаковал. На 90-й минуте после удара Дани Ольмо за "Шахтер" снова играет стойка ворот.

"Шахтер" должен быть доволен и одним пунктом. По утраченной победе должны грустить именно гости, которые были лучшими в этой игре.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: Шахтерфутбол
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