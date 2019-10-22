Тейлор: У Трампа дуже старалися дістати з України компромат за військову допомогу – ЗМІ

Чиновники адміністрації президента докладали великих зусиль, щоб отримати від України розслідування стосовно конкурента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена в обмін на військову допомогу і зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Джерело: Politico з посиланням на джерела в Капітолії, де тимчасово повірений в справах США в Україні Вільям Тейлор за закритими дверима дає свідчення в рамках розслідування про імпічмент

Деталі: Конгресмен-демократ Стівен Лінч назвав свідчення Тейлора "переламними".

Іще один конгресмен-демократ Том Маліновський сказав, що це "найбільш детальні свідчення з тих, що в нас були".

Що було раніше: Тейлор прибув до Капітолія, щоб свідчити за закритими дверима для представників трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування.

Він пройшов повз журналістів, не відповідаючи на запитання.

Нагадаємо:

Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи.

Комітет з питань розвідки Палати представників оприлюднив повістку, щоб примусити Тейлора дати свідчення після того, як Державний департамент наказав йому не з'являтися.

Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Трампа заморозити сотні мільйонів доларів допомоги Україні.

9 вересня Тейлор написав: "Знак, який ми подаємо українцям (і росіянам) рішенням про допомогу в сфері безпеки, є ключовим... Заморозивши цю допомогу, ми похитнули їхню віру в нас".

Тейлор також додав: "Як я вже казав по телефону, мені здається безумством затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією".

Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у зловживанні зовнішньою політикою США для особистої вигоди.

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