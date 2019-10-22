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Тейлор: У Трампа дуже старалися дістати з України компромат за військову допомогу – ЗМІ

Вівторок, 22 жовтня 2019, 23:20

Чиновники адміністрації президента докладали великих зусиль, щоб отримати від України розслідування стосовно конкурента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена в обмін на військову допомогу і зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Джерело: Politico з посиланням на джерела в Капітолії, де тимчасово повірений в справах США в Україні Вільям Тейлор за закритими дверима дає свідчення в рамках розслідування про імпічмент

Деталі: Конгресмен-демократ Стівен Лінч назвав свідчення Тейлора "переламними".

Іще один конгресмен-демократ Том Маліновський сказав, що це "найбільш детальні свідчення з тих, що в нас були".

Що було раніше: Тейлор прибув до Капітолія, щоб свідчити за закритими дверима для представників трьох комітетів Палати представників, які ведуть розслідування. 

Він пройшов повз журналістів, не відповідаючи на запитання.

Нагадаємо:

  • Адміністрація Трампа не співпрацює з розслідуванням, намагаючись заблокувати свідчення та документи.
  • Комітет з питань розвідки Палати представників оприлюднив повістку, щоб примусити Тейлора дати свідчення після того, як Державний департамент наказав йому не з'являтися.
  • Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Трампа заморозити сотні мільйонів доларів допомоги Україні.
  • 9 вересня Тейлор написав: "Знак, який ми подаємо українцям (і росіянам) рішенням про допомогу в сфері безпеки, є ключовим... Заморозивши цю допомогу, ми похитнули їхню віру в нас".
  • Тейлор також додав: "Як я вже казав по телефону, мені здається безумством затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією".
  • Як відомо, Трамп заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні незадовго до того, як поговорити із Зеленським, викликавши звинувачення демократів у зловживанні зовнішньою політикою США для особистої вигоди.

Читайте також: "Посол на місяці, а не роки": навіщо США призначили Вільяма Тейлора главою дипмісії в Україні

Українська правда
Теми: Трампімпічмент
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