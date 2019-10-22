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Тейлор: У Трампа очень старались получить в Украине компромат за военную помощь – СМИ

Вторник, 22 октября 2019, 23:20

Чиновники администрации президента прилагали большие усилия, чтобы получить от Украины расследование по конкуренту Дональда Трампа на выборах Джо Байдену в обмен на военную помощь и встречу с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источник: Politico со ссылкой на источники в Капитолии, где временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор за закрытыми дверями дает показания в рамках расследования об импичменте

Детали: Конгрессмен-демократ Стивен Линч назвал показания Тейлора "переломными".

Еще один конгрессмен-демократ Том Малиновски сказал, что это "наиболее подробные показания из тех, что у нас были".

Что было раньше: Тейлор прибыл в Капитолий, чтобы свидетельствовать за закрытыми дверями для представителей трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование.

Он прошел мимо журналистов не отвечая на вопросы.

Напомним:

  • Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
  • Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Госдепартамент приказал ему не появляться.
  • Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.
  • 9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули веру в нас".
  • Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".
  • Как известно, Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.

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Украинская правда
Темы: Трампимпичмент
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