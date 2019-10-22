Чиновники администрации президента прилагали большие усилия, чтобы получить от Украины расследование по конкуренту Дональда Трампа на выборах Джо Байдену в обмен на военную помощь и встречу с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источник: Politico со ссылкой на источники в Капитолии, где временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор за закрытыми дверями дает показания в рамках расследования об импичменте

Детали: Конгрессмен-демократ Стивен Линч назвал показания Тейлора "переломными".

Еще один конгрессмен-демократ Том Малиновски сказал, что это "наиболее подробные показания из тех, что у нас были".

Что было раньше: Тейлор прибыл в Капитолий, чтобы свидетельствовать за закрытыми дверями для представителей трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование.

Он прошел мимо журналистов не отвечая на вопросы.

Напомним:

Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Госдепартамент приказал ему не появляться.

Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.

9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули веру в нас".

Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".

Как известно, Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.

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