Тейлор: у Трампа очень старались достать в Украине компромат за военную помощь – СМИ
Чиновники администрации президента прилагали большие усилия, чтобы получить от Украины расследование по конкуренту Дональда Трампа на выборах Джо Байдену в обмен на военную помощь и встречу с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.
Источник: Politico со ссылкой на источники в Капитолии, где временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор за закрытыми дверями дает показания в рамках расследования об импичменте
Детали: Конгрессмен-демократ Стивен Линч назвал показания Тейлора "переломными".
Еще один конгрессмен-демократ Том Малиновски сказал, что это "наиболее подробные показания из тех, что у нас были".
Что было раньше: Тейлор прибыл в Капитолий, чтобы свидетельствовать за закрытыми дверями для представителей трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование.
Он прошел мимо журналистов не отвечая на вопросы.
Напомним:
- Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.
- Комитет по вопросам разведки Палаты представителей обнародовал повестку, чтобы заставить Тейлора дать показания после того, как Госдепартамент приказал ему не появляться.
- Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Трампа заморозить сотни миллионов долларов помощи Украине.
- 9 сентября Тейлор написал: "Знак, который мы подаем украинцам (и россиянам) решением о помощи в сфере безопасности, является ключевым... Заморозив эту помощь, мы пошатнули веру в нас".
- Тейлор также добавил: "Как я уже говорил по телефону, мне кажется безумием задерживать помощь в обмен на услугу, связанную с политической кампанией".
- Как известно, Трамп заморозил почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в злоупотреблении внешней политикой США для личной выгоды.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua