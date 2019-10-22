Чиновники администрации президента прилагали большие усилия, чтобы получить от Украины расследование по конкуренту Дональда Трампа на выборах Джо Байдену в обмен на военную помощь и встречу с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источник: Politico со ссылкой на источники в Капитолии, где временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор за закрытыми дверями дает показания в рамках расследования об импичменте

Детали: Конгрессмен-демократ Стивен Линч назвал показания Тейлора "переломными".

Еще один конгрессмен-демократ Том Малиновски сказал, что это "наиболее подробные показания из тех, что у нас были".

Что было раньше: Тейлор прибыл в Капитолий, чтобы свидетельствовать за закрытыми дверями для представителей трех комитетов Палаты представителей, ведущих расследование.

Он прошел мимо журналистов не отвечая на вопросы.

Напомним: