Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух гранати в центрі Києва: двоє загиблих та одна особа поранена

Середа, 23 жовтня 2019, 03:40
Поліція Києва

Внаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.

Джерело: Поліція Києва, Радіо Свобода з посиланням на коментар заступника начальника ГУМВС Києва Германа Приступи, Facebook-сторінка "Информатор Киев"

Деталі: Як повідомляє поліція, близько 23-ї години ночі до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули вибухотехніки та лікарі.

Приступа підтвердив інформацію, що причиною вибуху стала граната та повідомив, що одним із загиблих виявився ветеран АТО, а другий загиблий – охоронець офісної будівлі, поруч з якою стався вибух.

 
Поліція Києва
Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.
Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.
Поліція Києва

Загиблий військовий, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі з 2014 року. Охоронець, що отримав смертельні поранення, був 1977 року народження. Постраждала дівчина, за словами Приступи, має легкі тілесні ушкодження. Загроза її життю відсутня.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Відкрито провадження за статтею "Умисне вбивство".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
Усі новини...
Реклама: