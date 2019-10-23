Вибух гранати в центрі Києва: двоє загиблих та одна особа поранена

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Середа, 23 жовтня 2019, 03:40
Поліція Києва

Внаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.

Джерело: Поліція Києва, Радіо Свобода з посиланням на коментар заступника начальника ГУМВС Києва Германа Приступи, Facebook-сторінка "Информатор Киев"

Деталі: Як повідомляє поліція, близько 23-ї години ночі до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Пушкінській. На місце події прибули вибухотехніки та лікарі.

Приступа підтвердив інформацію, що причиною вибуху стала граната та повідомив, що одним із загиблих виявився ветеран АТО, а другий загиблий – охоронець офісної будівлі, поруч з якою стався вибух.

 
Поліція Києва
Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.
Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинуло двоє чоловіків та поранена жінка.
Поліція Києва

Загиблий військовий, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі з 2014 року. Охоронець, що отримав смертельні поранення, був 1977 року народження. Постраждала дівчина, за словами Приступи, має легкі тілесні ушкодження. Загроза її життю відсутня.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Відкрито провадження за статтею "Умисне вбивство".

Українська правда

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Теми: Київ вибух


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