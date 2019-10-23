В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина.

Источник: Полиция Киева, Facebook-страница "Информатор Киев"

Детали: Как сообщает полиция, около 23 часов ночи в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о взрыве на улице Пушкинской.

Полиция Киева

В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина. Полиция Киева

На место происшествия прибыли взрывотехники и врачи.

Дословно полиция: "По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали."

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как передает "Информатор", двое мужчин сидели на ступеньках у здания на Пушкинской, 34, и держали в руках гранату, которая и взорвалась.