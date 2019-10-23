Взрыв в центре Киева: двое погибших и одна ранена
В результате взрыва на улице Пушкинской в центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина.
Источник: Полиция Киева, Facebook-страница "Информатор Киев"
Детали: Как сообщает полиция, около 23 часов ночи в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о взрыве на улице Пушкинской.
На место происшествия прибыли взрывотехники и врачи.
Дословно полиция: "По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали."
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
Как передает "Информатор", двое мужчин сидели на ступеньках у здания на Пушкинской, 34, и держали в руках гранату, которая и взорвалась.
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