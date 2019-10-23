Взрыв в центре Киева: двое погибших и одна ранена

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Среда, 23 октября 2019, 00:38

В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина.

Источник: Полиция Киева, Facebook-страница "Информатор Киев"

Детали: Как сообщает полиция, около 23 часов ночи в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о взрыве на улице Пушкинской.

 
Полиция Киева
 
В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина.
Полиция Киева

На место происшествия прибыли взрывотехники и врачи.

Дословно полиция: "По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали."

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Как передает "Информатор", двое мужчин сидели на ступеньках у здания на Пушкинской, 34, и держали в руках гранату, которая и взорвалась.

Украинская правда

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Темы: Киев взрыв


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