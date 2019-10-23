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Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и один человек ранен

Среда, 23 октября 2019, 03:40
Полиция Киева

В результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина.

Источник: Полиция Киева, Радио Свобода с ссылкой на комментарий заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступы, Facebook-страница "Информатор Киев"

Детали: Как сообщает полиция, около 23 часов ночи в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о взрыве на улице Пушкинской. На место происшествия прибыли взрывотехники и врачи.

Приступа подтвердил информацию, что причиной взрыва стала граната и сообщил, что одним из погибших оказался ветеран АТО, а второй погибший - охранник офисного здания, рядом с которым произошел взрыв.

 
Полиция Киева
 
В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева погибло двое мужчин и ранена женщина.
Полиция Киева

Погибший военный, 1966 года рождения, проходил службу на Донбассе с 2014 года. Охранник, получивший смертельное ранение, был 1977 рождения. Пострадавшая девушка, по словам Приступы, имеет легкие телесные повреждения. Угроза ее жизни отсутствует.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Открыто производство по статье "Умышленное убийство".

Украинская правда
Темы: Киеввзрыв
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