Київ обійшов Пекін за рівнем забруднення повітря

Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.

Джерело: дані додатку AirVisual

Деталі: За інформацією ресурсу, такі показники є небезпечними для здоров’я людей. Серед лідерів забрудненого повітря в Києві також бульвар Перова (145 одиниць) та масив Райдужний (122 одиниці).

Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок. Скріншот з ресурсу AirVisual

Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 одиниць.

Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником у 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 та Делі (Індія) – 190.

Читати більше: Що не так з повітрям у Києві. Пояснює екоактивістка