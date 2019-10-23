Київ обійшов Пекін за рівнем забруднення повітря
Середа, 23 жовтня 2019, 05:55
Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.
Джерело: дані додатку AirVisual
Деталі: За інформацією ресурсу, такі показники є небезпечними для здоров’я людей. Серед лідерів забрудненого повітря в Києві також бульвар Перова (145 одиниць) та масив Райдужний (122 одиниці).
Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 одиниць.
Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником у 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 та Делі (Індія) – 190.
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Українська правда