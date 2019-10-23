Туреччина заявила про кінець військової операції в Сирії

Міністерство оборони Туреччини повідомило про закінчення військової операції у Сирії, у зв’язку із виведенням курдських бойовиків із "безпечної зони".

Джерело: Reuters

Деталі: У Анкарі заявили, що на цьому етапі не потрібно ініціювати чергову операцію за межами поточного району. Що, фактично, означає закінчення військового наступу.

Рішення про закінчення операції було оголошено після укладення угоди між Туреччиною та Росією щодо розміщення своїх сил на кордоні з Сирією.

Нагадаємо:

9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".

Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.

9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.