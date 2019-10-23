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Турция заявила об окончании военной операции в Сирии

Среда, 23 октября 2019, 06:43

Министерство обороны Турции сообщило об окончании военной операции в Сирии, в связи с выводом курдских боевиков с "безопасной зоны".

Источник: Reuters

Детали: В Анкаре заявили, что на этом этапе не нужно инициировать очередную операцию за пределами текущего района. Что, собственно, означает окончание военного наступления.

Решение о завершении операции было объявлено после заключения соглашения между Турцией и Россией по размещению своих сил на границе с Сирией.

Напомним:

  • 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
  • Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
  • 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.

Украинская правда

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Темы: ТурцияСирияРосcия
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