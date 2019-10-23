Турция заявила об окончании военной операции в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило об окончании военной операции в Сирии, в связи с выводом курдских боевиков с "безопасной зоны".

Источник: Reuters

Детали: В Анкаре заявили, что на этом этапе не нужно инициировать очередную операцию за пределами текущего района. Что, собственно, означает окончание военного наступления.

Решение о завершении операции было объявлено после заключения соглашения между Турцией и Россией по размещению своих сил на границе с Сирией.

Напомним: