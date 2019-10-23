Один загиблий та 7 травмованих внаслідок ДТП на Миколаївщині
Одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження унаслідок зіткнення автомобілів на шляху "Благовіщенське - Миколаїв".
Джерело: поліція Миколаївської області
Деталі: Аварія трапилась близько 23 години ночі за участі автомобілів Mercedes Vito, у якому перебували шестеро осіб, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Дослівно: "Попередньо, внаслідок автопригоди пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП було доставлено до найближчого медичного закладу."
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua