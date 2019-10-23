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Один загиблий та 7 травмованих внаслідок ДТП на Миколаївщині

Середа, 23 жовтня 2019, 07:49

Одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження унаслідок зіткнення автомобілів на шляху "Благовіщенське - Миколаїв".

Джерело: поліція Миколаївської області

Деталі: Аварія трапилась близько 23 години ночі за участі автомобілів Mercedes Vito, у якому перебували шестеро осіб, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром 

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Дослівно: "Попередньо, внаслідок автопригоди пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП було доставлено до найближчого медичного закладу."

Українська правда
Теми: Миколаївська областьДТПполіція
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