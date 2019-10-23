Один погибший и 7 травмированных в результате ДТП на Николаевщине
Среда, 23 октября 2019, 07:49
Один человек и семеро получили телесные повреждения в результате столкновения автомобилей на пути "Благовещенское - Николаев".
Источник: полиция Николаевской области
Детали: Авария произошла около 23 часов ночи с участием автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Дословно: "Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Другие участники ДТП были доставлены в ближайшее медицинское учреждение."
Украинская правда