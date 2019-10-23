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Один погибший и 7 травмированных в результате ДТП на Николаевщине

Среда, 23 октября 2019, 07:49

Один человек и семеро получили телесные повреждения в результате столкновения автомобилей на пути "Благовещенское - Николаев".

Источник: полиция Николаевской области

Детали: Авария произошла около 23 часов ночи с участием автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Дословно: "Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Другие участники ДТП были доставлены в ближайшее медицинское учреждение."

Украинская правда
Темы: Николаевская областьДТПполиция
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