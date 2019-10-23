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На Херсонщині викрили злочинну групу, яка переправляла мігрантів і наркотики до ЄС

Середа, 23 жовтня 2019, 09:48

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили злочинну групу, яка незаконно переправляла мігрантів та наркотичні речовини з Туреччини до країн ЄС.

Джерело: Національна поліція, Державна прикордонна служба

Дослівно поліція: "Встановили, що на території Херсонської та Миколаївської областей організована група займається переправленням незаконних мігрантів із Туреччини до країн ЄС (зокрема до Греції та Італії)". 

 

Деталі: За даними прикордонників, правопорушники також переправляли наркотики.

Зловмисники підшукували потенційних жертв з фінансовими труднощами і втягували в протиправну діяльність.

Крім того, особи з цієї групи самостійно будували яхти для перевезення мігрантів. На яхти робили підроблені документи, присвоювали чужі номери тощо. 

 

У визначений день яхта з куратором та двома завербованими українцями виходила з одного із портів України до визначеної точки біля берегів Туреччини, де забирала мігрантів. Куратор після цього сходив з човна і повертався до України літаком, а два громадянина України перевозили незаконних мігрантів до ЄС.

Як правило, правоохоронці країн ЄС затримували яхту, мігранти мали можливість отримати статус біженця, а українців затримували і саджали до в’язниці за незаконну діяльність.

За даними прикордонників, наразі у Греції за такі злочини відбувають покарання близько 300 українців.

Правоохоронці провели низку обшуків на території Херсонської та Миколаївської областей.

Також затримали яхту, яка виходила по запланованому маршруту.  

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 КК України "Торгівля людьми".

Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам злочинної групи.

Слідчі дії тривають.    

Українська правда
Теми: поліціяміграція
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