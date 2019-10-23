На Херсонщине разоблачили преступную группу, которая переправляла мигрантов в ЕС

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Среда, 23 октября 2019, 09:48

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили преступную группу, которая незаконно переправляла мигрантов и наркотические вещества из Турции в страны ЕС.

Источник: Национальная полиция, Государственная пограничная служба

Дословно полиция: "Установили, что на территории Херсонской и Николаевской областей организованная группа занимается переправкой незаконных мигрантов из Турции в страны ЕС (в частности в Грецию и Италию)". 

 

Детали: По данным пограничников, правонарушители также переправляли наркотики.

Злоумышленники подыскивали потенциальных жертв с финансовыми трудностями и втягивали в противоправную деятельность. 

Кроме того, лица из этой группы самостоятельно строили яхты для перевозки мигрантов. На яхты делали поддельные документы, присваивали чужие номера и тому подобное. 

 

В определенный день яхта с куратором и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины в определенную точку у берегов Турции, где забирала мигрантов. Куратор после этого сходил с лодки и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины перевозили незаконных мигрантов в ЕС.

Как правило, правоохранители стран ЕС задерживали яхту, мигранты получали возможность получить статус беженца, а украинцев задерживали и сажали в тюрьму за незаконную деятельность.

По данным пограничников, сейчас в Греции за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

Правоохранители провели ряд обысков на территории Херсонской и Николаевской областей.

Также задержали яхту, которая выходила по запланированному маршруту.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 УК Украины "Торговля людьми".

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам преступной группы. 

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: полиция миграция


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