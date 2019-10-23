Поліція Британії виявила 39 трупів у вантажівці під Лондоном
Поліція Великої Британії заявляє, що у промисловій будівлі під Лондоном знайшла 39 трупів у вантажівці, яка прибула з Болгарії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Поліція заявила, що вантажівка приїхала з Болгарії та в'їхала до Великої Британії в суботу.
Водія автомобіля, 25-річного чоловіка із Північної Ірландії, затримали за підозрою у вбивстві.
39 осіб, 38 дорослих та один підліток, оголошені мертвими на місці події, у місті Грейс, неподалік Лондона.
"Ми зараз ідентифіковуємо жертв, проте це може бути тривалим процесом", - сказали в поліції.
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