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Поліція Британії виявила 39 трупів у вантажівці під Лондоном

Середа, 23 жовтня 2019, 12:46

Поліція Великої Британії заявляє, що у промисловій будівлі під Лондоном знайшла 39 трупів у вантажівці, яка прибула з Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція заявила, що вантажівка приїхала з Болгарії та в'їхала до Великої Британії в суботу. 

Водія автомобіля, 25-річного чоловіка із Північної Ірландії, затримали за підозрою у вбивстві.

39 осіб, 38 дорослих та один підліток, оголошені мертвими на місці події, у місті Грейс, неподалік Лондона.

"Ми зараз ідентифіковуємо жертв, проте це може бути тривалим процесом", - сказали в поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
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