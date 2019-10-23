Полиция Британии нашла 39 трупов в грузовике под Лондоном
3857 просмотров
Среда, 23 октября 2019, 12:46
Полиция Великобритании заявляет, что в промышленном здании под Лондоном нашла 39 трупов в грузовике, прибывшем из Болгарии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Полиция заявила, что грузовик приехал из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу.
Водитель автомобиля, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, задержан по подозрению в убийстве.
39 человек, 38 взрослых и один ребенок, обнаружены мертвыми на месте происшествия, в городе Грейс, недалеко от Лондона.
"Мы сейчас идентифицируем жертв, однако это может быть длительным процессом", - сказали в полиции.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua