Полиция Британии нашла 39 трупов в грузовике под Лондоном

Полиция Великобритании заявляет, что в промышленном здании под Лондоном нашла 39 трупов в грузовике, прибывшем из Болгарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция заявила, что грузовик приехал из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу.

Водитель автомобиля, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, задержан по подозрению в убийстве.

39 человек, 38 взрослых и один ребенок, обнаружены мертвыми на месте происшествия, в городе Грейс, недалеко от Лондона.

"Мы сейчас идентифицируем жертв, однако это может быть длительным процессом", - сказали в полиции.