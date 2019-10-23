У Києві за напад на Dzidzio судитимуть 24-річного росіянина

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Середа, 23 жовтня 2019, 13:26

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 24-річного громадянина Російської Федерації у нанесенні тілесних ушкоджень з хуліганських спонукань лідеру гурту "Dzidzio" Михайлу Хомі.

Джерело: столична прокуратура, коментар речниці відомства Надії Максимець "Українській правді"

Дослівно: "На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 2 ст. 296 КК (хуліганство) скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років".

Деталі: Загалом, на причетність до злочину перевіряються четверо осіб. Тривалий час зловмисники переховувались від органів досудового розслідування. Правоохоронці встановили місцезнаходження одного з них.

Пряма мова Максимець: "Потерпілий його упізнав. Сьогодні обвинувальний акт відносно нападника скеровано до суду. Він не ховається від слідства. Обвинувальний акт отримав особисто, але вину (на даний час) не визнає. Місцезнаходження ще трьох осіб, які можуть бути причетними до інциденту, встановлюються".

Передісторія:

28 грудня 2018 під час конфлікту, що стався біля офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі, зловмисники завдали тілесних ушкоджень лідеру гурту "Dzidzio" артисту Михайлу Хомі та втекли з місця події. Хуліганами виявилися громадяни іншої держави. Потерпілий не знайомий із жодним з них.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Київ прокуратура


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