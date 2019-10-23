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В Киеве за нападение на Dzidzio будут судить 24-летнего россиянина

Среда, 23 октября 2019, 13:26

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений лидеру группы "Dzidzio" Михаилу Хоме.

Источник: столичная прокуратура, комментарий спикера ведомства Надежды Максимец "Украинской правде"

Дословно: "На сегодня обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство) направлен в Подольский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет".

Детали: В общем, на причастность к преступлению проверяются четыре человека. Долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Правоохранители установили местонахождение одного из них.

Прямая речь Максимец: "Потерпевший его узнал. Сегодня обвинительный акт в отношении напавшего направлен в суд. Он не скрывается от следствия. Обвинительный акт получил лично, но вину (в настоящее время) не признает. Местонахождение еще трех человек, которые могут быть причастны к инциденту, устанавливаются".

Предыстория:

28 декабря 2018 года во время конфликта, произошедшего у офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения лидеру группы "Dzidzio" артисту Михаилу Хоме и скрылись с места происшествия. Хулиганами оказались граждане другого государства. Пострадавший не знаком ни с одним из них.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевпрокуратура
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